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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2012, 23:30 МСК
5.02.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
55
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Диего
Диего
81
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
80
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Матье
Жереми Матье
83
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
68
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
62
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Банега
Эвер Банега
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Жонас
Жонас