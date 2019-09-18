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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Савич 70
Эррера 90
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 48
Матюиди 65
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
19
Коста
Диего Коста
90
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
70'
70'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
76
11
Лемар
Тома Лемар
60
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
12
Лоди
Ренан Лоди
76
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
90'
20
Витоло
Витоло
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
80
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
65'
65'
90
6
Хедира
Сами Хедира
69
5
Пьянич
Миралем Пьянич
87
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
48'
48'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
28
Демирал
Мерих Демирал
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
25
Рабьо
Адриан Рабьо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески