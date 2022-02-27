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Атлетико VS Сельта
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Атлетико - Сельта: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Сельта: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Сельта
Виго
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
27 февр. 2022, -:- МСК
27.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
мин
40
Carlos Dominguez
Carlos Dominguez
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
4
Араужо
Нестор Араужо
20
Васкес
Кевин Васкес
8
Белтран
Фран Белтран
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
41
Секейра
Патрик Секейра
-
13
Бланко
Рубен Бланко
-
2
Мальо
Уго Мальо
-
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
14
Тапиа
Ренато Тапиа
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
31
Вейга
Габриэль Вейга
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
44
Hugo Sotelo
Hugo Sotelo
-
Главный тренер
Оскар Гарсия
Прошлые матчи
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2
Сельта
2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0
Атлетико
2
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1
Атлетико
1
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0
Сельта
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2
Сельта
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Сельта
2 : 0
Атлетико
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Сельта
2
Атлетико
0
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
Атлетико
3
Сельта
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Атлетико
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
17:15
Сельта
0
Атлетико
1
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Атлетико
3
Сельта
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0
Атлетико
4
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетико
2
Сельта
0
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:30
Атлетико
2 : 3
Сельта
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:30
Атлетико
2
Сельта
3
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:30
Сельта
0 : 0
Атлетико
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:30
Сельта
0
Атлетико
0
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0
Атлетико
2
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
Сельта
2 : 0
Атлетико
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
Сельта
2
Атлетико
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
2
Сельта
2
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Сельта
0
Атлетико
2
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
13:00
Атлетико
2 : 1
Сельта
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
13:00
Атлетико
2
Сельта
1
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1
Атлетико
3
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1
Сельта
0
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