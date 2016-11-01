Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 28
Гризманн 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 30
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
1 нояб. 2016, 22:45 МСК
1.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
79
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
58
9
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
28'
90'
28', 90'
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
20
Хуанфран
Хуанфран
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
5
Тиагу
Тиагу
22
Томас
Томас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
73
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
45
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
30'
30'
70
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи