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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 12
Гризманн 16
2:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 42
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
10 мая 2017, 21:45 МСК
10.05.2017, 21:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
56
3
Луис
Филипе Луис
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
76
17
Ньигес
Сауль Ньигес
12'
12'
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
56
7
Гризманн
Антуан Гризманн
16'
16'
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
5
Тиагу
Тиагу
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
16
Корреа
Анхель Корреа
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Данило
Данило
90
6
Каземиро
Каземиро
76
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
9
Бензема
Карим Бензема
76
22
Иско
Иско
42'
42'
87
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
10
Родригес
Хамес Родригес
16
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
21
Мората
Альваро Мората