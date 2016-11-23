Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гамейро 55
Гризманн 66
2:0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2016, 22:45 МСК
23.11.2016, 22:45 МСК
среда
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
76
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
75
6
Коке
Коке
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
55'
55'
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
66'
66'
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Хуанфран
Хуанфран
15
Савич
Стефан Савич
23
Гайтан
Николас Гайтан
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Корреа
Анхель Корреа
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
90
3
Морено
Эктор Морено
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
45
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
61
6
Проппер
Дэйви Проппер
84
7
Перейро
Гастон Перейро
90
23
Рамселар
Барт Рамселар
90
25
Зинченко
Александр Зинченко
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
30
де Вейс
Йорди де Вейс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
38
Лундквист
Рамон-Паскаль Лундквист