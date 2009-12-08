Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:3
Матч завершен
Порту
Порту
Алвеш 2
Фалькао 14
Халк 76
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Валера
Хуан Валера
46
0
Симау
Симау
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
68
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
48
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
2'
2'
90
0
Майкон
Майкон
59
0
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
90
0
Валери
Диего Валери
62
0
Халк
Халк
76'
76'
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
14'
14'
70
Запасные
0
Бету
Бету
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
0
Беллуски
Фернандо Беллуски
0
Гуарин
Фреди Гуарин
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
0
Фариас
Эрнесто Фариас
0
Варела
Сильвестр Варела