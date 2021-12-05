Атлетико - Мальорка: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

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Атлетико - Мальорка: 05 декабря 2021 смотреть онлайн

Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
Атлетико
3
Мальорка
0
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Мальорка
0
Атлетико
2
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Атлетико
0 : 0
Мальорка
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Атлетико
0
Мальорка
0
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 22:59
Мальорка
1 : 1
Атлетико
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 22:59
Мальорка
1
Атлетико
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 18:00
Мальорка
2 : 1
Атлетико
18.03.2012 18 марта 2012 вс 18:00
Мальорка
2
Атлетико
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
Атлетико
1
Мальорка
1
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Мальорка
3 : 4
Атлетико
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:55
Мальорка
3
Атлетико
4
17.01.2011 17 янв. 2011 пн 23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
17.01.2011 17 янв. 2011 пн 23:00
Атлетико
3
Мальорка
0
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Атлетико
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
4
Атлетико
1
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
Атлетико
1
Мальорка
1
22.03.2009 22 марта 2009 вс 23:00
Мальорка
2 : 0
Атлетико
22.03.2009 22 марта 2009 вс 23:00
Мальорка
2
Атлетико
0
01.11.2008 01 нояб. 2008 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Мальорка
01.11.2008 01 нояб. 2008 сб 22:00
Атлетико
2
Мальорка
0
27.01.2008 27 янв. 2008 вс 19:00
Мальорка
1 : 0
Атлетико
27.01.2008 27 янв. 2008 вс 19:00
Мальорка
1
Атлетико
0
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 20:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 20:00
Атлетико
1
Мальорка
1

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