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Евро-2020
Легкая атлетика
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 28
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
12 апр. 2017, 21:45 МСК
12.04.2017, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
65
9
Торрес
Фернандо Торрес
75
7
Гризманн
Антуан Гризманн
28'
28'
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
17
Черчи
Алессио Черчи
11
Корреа
Анхель Корреа
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45
9
Варди
Джейми Варди
77
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани