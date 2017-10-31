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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Мичел 40
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
14
Габи
Габи
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
16
Врсалько
Шиме Врсалько
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
22
Гайтан
Николас Гайтан
9
Торрес
Фернандо Торрес
17
Вьетто
Лусиано Вьетто
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
40'
40'
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
10
Энрике
Педро Энрике
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
91
Диниев
Джошгун Диниев
99
Кинтана
Дани Кинтана