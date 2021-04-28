Атлетико - Эйбар: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
-:-

Атлетико - Эйбар: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Эйбар
Эйбар
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-

Прошлые матчи

21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:30
Эйбар
1 : 2
Атлетико
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:30
Эйбар
1
Атлетико
2
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
Эйбар
2
Атлетико
0
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 20:00
Атлетико
3
Эйбар
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0
Атлетико
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Атлетико
1 : 1
Эйбар
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Атлетико
1
Эйбар
1
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:30
Атлетико
2 : 2
Эйбар
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:30
Атлетико
2
Эйбар
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 20:30
Эйбар
0 : 1
Атлетико
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 20:30
Эйбар
0
Атлетико
1
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Эйбар
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:15
Атлетико
1
Эйбар
0
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 21:15
Эйбар
2 : 2
Атлетико
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 21:15
Эйбар
2
Атлетико
2
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 21:15
Атлетико
3 : 0
Эйбар
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 21:15
Атлетико
3
Эйбар
0
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:15
Эйбар
0 : 2
Атлетико
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:15
Эйбар
0
Атлетико
2
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Атлетико
3
Эйбар
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:30
Эйбар
0 : 2
Атлетико
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:30
Эйбар
0
Атлетико
2
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:00
Эйбар
1 : 3
Атлетико
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:00
Эйбар
1
Атлетико
3
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 22:00
Атлетико
2 : 1
Эйбар
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 22:00
Атлетико
2
Эйбар
1

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