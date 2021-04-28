Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Эльдор Шомуродов
Федор Чалов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Грузия
Норвегия
Нидерланды
Китай
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Зенит
Реал
Ростов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Атлетико VS Эйбар
Поделиться:
Атлетико - Эйбар: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Эйбар: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Эйбар
Эйбар
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-
Прошлые матчи
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
Эйбар
1 : 2
Атлетико
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
Эйбар
1
Атлетико
2
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2
Атлетико
0
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3
Эйбар
2
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
Эйбар
0
Атлетико
1
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Атлетико
1 : 1
Эйбар
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Атлетико
1
Эйбар
1
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:30
Атлетико
2 : 2
Эйбар
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:30
Атлетико
2
Эйбар
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
Эйбар
0 : 1
Атлетико
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
Эйбар
0
Атлетико
1
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Эйбар
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
Атлетико
1
Эйбар
0
25.01.2017
25 янв. 2017
ср
21:15
Эйбар
2 : 2
Атлетико
25.01.2017
25 янв. 2017
ср
21:15
Эйбар
2
Атлетико
2
19.01.2017
19 янв. 2017
чт
21:15
Атлетико
3 : 0
Эйбар
19.01.2017
19 янв. 2017
чт
21:15
Атлетико
3
Эйбар
0
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:15
Эйбар
0 : 2
Атлетико
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:15
Эйбар
0
Атлетико
2
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Атлетико
3
Эйбар
1
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:30
Эйбар
0 : 2
Атлетико
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:30
Эйбар
0
Атлетико
2
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
Эйбар
1 : 3
Атлетико
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
Эйбар
1
Атлетико
3
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
22:00
Атлетико
2 : 1
Эйбар
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
22:00
Атлетико
2
Эйбар
1
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18