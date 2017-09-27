Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 40
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 60
Батшуайи 90
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2017, 21:45 МСК
27.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
2
Годин
Диего Годин
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
5
Томас
Томас
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
40'
40'
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Савич
Стефан Савич
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
14
Габи
Габи
22
Гайтан
Николас Гайтан
9
Торрес
Фернандо Торрес
17
Вьетто
Лусиано Вьетто
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
60'
60'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
90'