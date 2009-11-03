Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 67
Агуэро 90
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 82
Дрогба 88
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Симау
Симау
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
72
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
54
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Родригес
Макси Родригес
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Агуэро
Серхио Агуэро
67', 90'
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
60
0
Коул
Джо Коул
73
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Калу
Саломон Калу
71
0
Дрогба
Дидье Дрогба
82'
88'
82', 88'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Деку
Деку
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Анелька
Николя Анелька
0
Старридж
Даниэль Старридж