Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Феррейра-Карраско 35
1:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
35'
35'
72
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Торрес
Фернандо Торрес
79
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
16
Врсалько
Шиме Врсалько
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
62
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
14
Алонсо
Хаби Алонсо
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
66
7
Рибери
Франк Рибери
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
59
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
13
Рафинья
Рафинья
10
Роббен
Арьен Роббен
32
Киммих
Йозуа Киммих
35
Саншеш
Ренату Саншеш
29
Коман
Кингсли Коман