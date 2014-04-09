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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коке 5
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
9 апр. 2014, 21:45 МСК
9.04.2014, 21:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Адриан
Адриан
61
0
Коке
Коке
5'
5'
90
0
Вилья
Давид Вилья
78
Запасные
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
0
Соса
Хосе Соса
0
Диего
Диего
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Неймар
Неймар
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
60
0
Иньеста
Андрес Иньеста
72
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Адриано
Адриано
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Санчес
Алексис Санчес