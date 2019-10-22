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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 78
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2019, 19:55 МСК
22.10.2019, 19:55 МСК
вторник
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
5
Томас
Томас
90
19
Коста
Диего Коста
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
20
Витоло
Витоло
11
Лемар
Тома Лемар
9
Мората
Альваро Мората
78'
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо