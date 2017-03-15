Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
15 марта 2017, 22:45 МСК
15.03.2017, 22:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
71
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
22
Томас
Томас
90
6
Коке
Коке
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
11
Корреа
Анхель Корреа
65
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Хуанфран
Хуанфран
15
Савич
Стефан Савич
23
Гайтан
Николас Гайтан
39
Морено
Хуан Морено
9
Торрес
Фернандо Торрес
17
Черчи
Алессио Черчи
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
78
6
Драгович
Александар Драгович
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
7
Чичарито
Чичарито
81
31
Фолланд
Кевин Фолланд
88
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
23
Да Коста
Данни Да Коста
35
Юрченко
Владлен Юрченко
20
Арангис
Чарлес Арангис
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
9
Бэйли
Леон Бэйли