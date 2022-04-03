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Атлетико VS Алавес
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Атлетико - Алавес: 03 апреля 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Алавес: 03 апреля 2022 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1
Алавес
0
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1
Атлетико
2
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2
Алавес
1
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1
Атлетико
1
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
Алавес
0
Атлетико
4
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
Атлетико
3
Алавес
0
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0
Атлетико
1
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1
Алавес
0
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:15
Алавес
0 : 0
Атлетико
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:15
Алавес
0
Атлетико
0
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
Атлетико
1 : 1
Алавес
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
Атлетико
1
Алавес
1
Новости
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
20 апреля, 22:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
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18 марта, 03:30
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
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Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования
23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
07 мая, 17:48
Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
07 мая, 17:29