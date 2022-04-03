Атлетико - Алавес: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
-:-

Атлетико - Алавес: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1
Алавес
0
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1
Атлетико
2
27.06.2020 27 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020 27 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
2
Алавес
1
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Алавес
1
Атлетико
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
Алавес
0
Атлетико
4
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
Атлетико
3
Алавес
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 17:15
Алавес
0
Атлетико
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:45
Атлетико
1
Алавес
0
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:15
Алавес
0 : 0
Атлетико
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:15
Алавес
0
Атлетико
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 23:15
Атлетико
1 : 1
Алавес
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 23:15
Атлетико
1
Алавес
1

Новости

Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
20 апреля, 22:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
# Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования
23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
07 мая, 17:48
Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
07 мая, 17:29