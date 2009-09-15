Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Переа
Луис Переа
67
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Сантана
Клебер Сантана
51
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Валера
Хуан Валера
0
Хуанито
Хуанито
0
Родригес
Макси Родригес
0
Кеко
Кеко
0
Перес
Рубен Перес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Жорже
Паулу Жорже
46
0
Контис
Христос Контис
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Косовски
Камил Косовски
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Михаил
Хрисис Михаил
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
67
0
Хаджи
Алтын Хаджи
90
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
82
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Грнчаров
Бобан Грнчаров
0
Элиа
Мариос Элиа
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Сикора
Адриан Сикора
0
Паулиста
Жеан Паулиста
0
Брешка
Марио Брешка