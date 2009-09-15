Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Переа
Луис Переа
67
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Сантана
Клебер Сантана
51
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Валера
Хуан Валера
0
Хуанито
Хуанито
0
Родригес
Макси Родригес
0
Кеко
Кеко
0
Перес
Рубен Перес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Жорже
Паулу Жорже
46
0
Контис
Христос Контис
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Косовски
Камил Косовски
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Михаил
Хрисис Михаил
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
67
0
Хаджи
Алтын Хаджи
90
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
82
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Грнчаров
Бобан Грнчаров
0
Элиа
Мариос Элиа
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Сикора
Адриан Сикора
0
Паулиста
Жеан Паулиста
0
Брешка
Марио Брешка