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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Атлетик VS Спарта
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Атлетик - Спарта: 06 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:0
Атлетик - Спарта: 06 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
6 дек. 2012, 23:05 МСК
6.12.2012, 23:05 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Спарта
мин
29
Хеча
Милан Хеча
13
Лишка
Давид Лишка
41
Витик
Мартин Витик
32
Виндхейм
Андреас Виндхейм
28
Виснер
Томаш Виснер
16
Сачек
Михал Сачек
11
Минчев
Мартин Минчев
36
Карабец
Адам Карабец
24
Полидар
Матей Полидар
22
Плавсич
Срджан Плавсич
6
Соучек
Филип Соучек
Запасные
1
Ницэ
Флориан Ницэ
-
77
Холек
Доминик Холек
-
15
Ганоушек
Мацей Ганоушек
-
9
Крейчи
Ладислав Крейчи
-
25
Травник
Михал Травник
-
43
Габриэль
Адам Габриэль
-
7
Моберг-Карлссон
Давид Моберг-Карлссон
-
39
Юлиш
Лукаш Юлиш
-
37
Ladislav Krejčí
Ladislav Krejčí
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Атлетик
0 : 0
Спарта
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Атлетик
0
Спарта
0
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Спарта
3 : 1
Атлетик
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Спарта
3
Атлетик
1
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