Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Гранит Джака
Игорь Акинфеев
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Локомотив
Барселона
Реал
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Украина
Андрей Шевченко
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Атлетик VS Севилья
Поделиться:
Атлетик - Севилья: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Атлетик
Бильбао
-:-
Атлетик - Севилья: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
12 дек. 2021, -:- МСК
12.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Атлетик
мин
13
Эскьета
Хокин Эскьета
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
5
Альварес
Ерай Альварес
3
Нуньес
Унаи Нуньес
15
Леке
Иньиго Леке
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
16
Сансет
Ойан Сансет
7
Гомес
Ибаи Гомес
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
Запасные
25
Эррерин
Яго Эррерин
-
1
Симон
Унаи Симон
-
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
-
26
Висенте
Иньиго Висенте
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
Севилья
0
Атлетик
1
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
Атлетик
2
Севилья
1
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1
Севилья
2
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1
Атлетик
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Севилья
2
Атлетик
0
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:30
Севилья
0 : 1
Атлетик
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:30
Севилья
0
Атлетик
1
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
Атлетик
2
Севилья
0
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
21:30
Атлетик
1 : 3
Севилья
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
21:30
Атлетик
1
Севилья
3
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:15
Севилья
2
Атлетик
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Атлетик
1
Севилья
0
02.03.2017
02 марта 2017
чт
23:30
Севилья
1 : 0
Атлетик
02.03.2017
02 марта 2017
чт
23:30
Севилья
1
Атлетик
0
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
Севилья
1(5) : 2(4)
Атлетик
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
Севилья
1(5)
Атлетик
2(4)
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
22:05
Атлетик
1 : 2
Севилья
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
22:05
Атлетик
1
Севилья
2
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Севилья
2
Атлетик
0
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Севилья
2 : 0
Атлетик
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Севилья
2
Атлетик
0
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Атлетик
1
Севилья
0
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
Атлетик
3
Севилья
1
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
21:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
21:00
Севилья
1
Атлетик
1
Показать еще
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
2 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31