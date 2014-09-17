Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Атлетик
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
19
Муньяин
Икер Муньяин
73
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
17
Рико
Микель Рико
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
62
11
Гомес
Ибаи Гомес
90
20
Адурис
Ариц Адурис
76
Запасные
13
Эррерин
Яго Эррерин
15
Ираола
Андони Ираола
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
14
Сусаета
Маркель Сусаета
5
Моран
Эрик Моран
27
Акетче
Агер Акетче
22
Фернандес
Гилльермо Фернандес
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
66
Азеведо
Марсио Азеведо
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
33
Срна
Дарио Срна
90
28
Тайсон
Тайсон
78
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
17
Фернандо
Фернандо
71
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
90
20
Коста
Дуглас Коста
90
29
Адриано
Луис Адриано
87
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
77
Илсиньо
Илсиньо
11
Марлос
Марлос
10
Бернард
Бернард
5
Фред
Фред
21
Гладкий
Александр Гладкий