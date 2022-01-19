Атлетик - Реал: 19 января 2022 смотреть онлайн

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Атлетик - Реал: 19 января 2022 смотреть онлайн

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Испания
19 янв. 2022, -:- МСК
19.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Атлетик
0 : 1
Реал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Атлетик
0
Реал
1
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Реал
1 : 2
Атлетик
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Реал
1
Атлетик
2
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3
Атлетик
1
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
Атлетик
0
Реал
1
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0
Атлетик
0
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
Реал
3
Атлетик
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:45
Атлетик
1 : 1
Реал
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:45
Атлетик
1
Реал
1
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:30
Реал
1 : 1
Атлетик
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:30
Реал
1
Атлетик
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Атлетик
0 : 0
Реал
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Атлетик
0
Реал
0
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:15
Атлетик
1 : 2
Реал
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:15
Атлетик
1
Реал
2
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Реал
2 : 1
Атлетик
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Реал
2
Атлетик
1
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Реал
4 : 2
Атлетик
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Реал
4
Атлетик
2
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Атлетик
1 : 2
Реал
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Атлетик
1
Реал
2
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:00
Атлетик
1
Реал
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
Реал
5 : 0
Атлетик
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
Реал
5
Атлетик
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:59
Атлетик
1 : 1
Реал
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:59
Атлетик
1
Реал
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 13:00
Реал
3 : 1
Атлетик
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 13:00
Реал
3
Атлетик
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 22:00
Атлетик
0 : 3
Реал
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 22:00
Атлетик
0
Реал
3
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
Реал
5
Атлетик
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
Атлетик
0
Реал
3

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56