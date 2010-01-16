Атлетик - Реал: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:0

Атлетик - Реал: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
16 янв. 2010, 22:00 МСК
16.01.2010, 22:00 МСК
суббота
Бернардино Гонсалес Васкес
Бернардино Гонсалес Васкес
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Реал
1 : 2
Атлетик
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Реал
1
Атлетик
2
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3
Атлетик
1
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
Атлетик
0 : 1
Реал
05.07.2020 05 июля 2020 вс 15:00
Атлетик
0
Реал
1
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0
Атлетик
0
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
Реал
3
Атлетик
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:45
Атлетик
1 : 1
Реал
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:45
Атлетик
1
Реал
1
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:30
Реал
1 : 1
Атлетик
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 22:30
Реал
1
Атлетик
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Атлетик
0 : 0
Реал
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Атлетик
0
Реал
0
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:15
Атлетик
1 : 2
Реал
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:15
Атлетик
1
Реал
2
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Реал
2 : 1
Атлетик
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Реал
2
Атлетик
1
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Реал
4 : 2
Атлетик
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Реал
4
Атлетик
2
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Атлетик
1 : 2
Реал
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Атлетик
1
Реал
2
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:00
Атлетик
1
Реал
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
Реал
5 : 0
Атлетик
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 22:00
Реал
5
Атлетик
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:59
Атлетик
1 : 1
Реал
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:59
Атлетик
1
Реал
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 13:00
Реал
3 : 1
Атлетик
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 13:00
Реал
3
Атлетик
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 22:00
Атлетик
0 : 3
Реал
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 22:00
Атлетик
0
Реал
3
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
Реал
5
Атлетик
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
Атлетик
0
Реал
3
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
Реал
4
Атлетик
1

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