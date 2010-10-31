Атлетик - Хетафе: 31 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
3:0

Атлетик - Хетафе: 31 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
31 окт. 2010, 23:00 МСК
31.10.2010, 23:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5
Хетафе
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:15
Хетафе
1 : 1
Атлетик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:15
Хетафе
1
Атлетик
1
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 18:00
Атлетик
0
Хетафе
2
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 22:00
Хетафе
1 : 1
Атлетик
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 22:00
Хетафе
1
Атлетик
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
1
Атлетик
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Атлетик
1 : 1
Хетафе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Атлетик
1
Хетафе
1
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 23:00
Хетафе
2
Атлетик
2
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:15
Атлетик
0 : 0
Хетафе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:15
Атлетик
0
Хетафе
0
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетик
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Хетафе
0
Атлетик
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 17:00
Атлетик
3 : 1
Хетафе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 17:00
Атлетик
3
Хетафе
1
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 23:00
Атлетик
4
Хетафе
0
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Хетафе
1
Атлетик
2
23.03.2014 23 марта 2014 вс -:-
Атлетик
1 : 0
Хетафе
23.03.2014 23 марта 2014 вс -:-
Атлетик
1
Хетафе
0
29.10.2013 29 окт. 2013 вт -:-
Хетафе
0 : 1
Атлетик
29.10.2013 29 окт. 2013 вт -:-
Хетафе
0
Атлетик
1
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
Хетафе
1
Атлетик
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:50
Атлетик
1 : 2
Хетафе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:50
Атлетик
1
Хетафе
2
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Атлетик
0
Хетафе
0
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Хетафе
0 : 0
Атлетик
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Хетафе
0
Атлетик
0
14.03.2011 14 марта 2011 пн 23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
14.03.2011 14 марта 2011 пн 23:00
Хетафе
2
Атлетик
2
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 23:00
Атлетик
3 : 0
Хетафе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 23:00
Атлетик
3
Хетафе
0

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