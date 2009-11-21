Атлетик - Барселона: 21 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:1

Атлетик - Барселона: 21 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
21 нояб. 2009, 23:55 МСК
21.11.2009, 23:55 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2
Атлетик
1
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 3
Атлетик
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2
Атлетик
3
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2
Барселона
3
23.06.2020 23 июня 2020 вт 23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
23.06.2020 23 июня 2020 вт 23:00
Барселона
1
Атлетик
0
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 23:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 23:00
Атлетик
1
Барселона
0
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
Атлетик
1
Барселона
0
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
Атлетик
0 : 0
Барселона
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
Атлетик
0
Барселона
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:15
Барселона
1 : 1
Атлетик
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:15
Барселона
1
Атлетик
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 18:15
Барселона
2 : 0
Атлетик
18.03.2018 18 марта 2018 вс 18:15
Барселона
2
Атлетик
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:45
Атлетик
0 : 2
Барселона
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:45
Атлетик
0
Барселона
2
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:15
Барселона
3 : 0
Атлетик
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:15
Барселона
3
Атлетик
0
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 23:15
Барселона
3 : 1
Атлетик
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 23:15
Барселона
3
Атлетик
1
05.01.2017 05 янв. 2017 чт 23:15
Атлетик
2 : 1
Барселона
05.01.2017 05 янв. 2017 чт 23:15
Атлетик
2
Барселона
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:15
Атлетик
0 : 1
Барселона
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:15
Атлетик
0
Барселона
1
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 23:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 23:30
Барселона
3
Атлетик
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Атлетик
1 : 2
Барселона
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Атлетик
1
Барселона
2
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:30
Барселона
6 : 0
Атлетик
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:30
Барселона
6
Атлетик
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:30
Атлетик
0 : 1
Барселона
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:30
Атлетик
0
Барселона
1
30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:30
Барселона
3
Атлетик
1
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Атлетик
2 : 5
Барселона
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Атлетик
2
Барселона
5

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15