Атлетик - АЗ Алкмаар: 10 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:2

Атлетик - АЗ Алкмаар: 10 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
АЗ Алкмаар
мин
1
Бизот
Марко Бизот
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
5
Вейндал
Овен Вейндал
26
Сугавара
Юкинари Сугавара
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
8
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
7
Стенгс
Калвин Стенгс
9
Боадю
Мирон Боадю
14
Дрейф
Ферди Дрейф
Запасные
55
Реус
Бо Реус
-
16
Верхюлст
Хоби Верхюлст
-
27
Лиувен
Рамон Лиувен
-
22
Летшерт
Тимо Летшерт
-
19
Фамилья-Кастильо
Хуан Фамилья-Кастильо
-
10
де Вит
Дани де Вит
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
24
Рейндерс
Теяни Рейндерс
-
17
Абухляль
Закария Абухляль
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Атлетик
2 : 2
АЗ Алкмаар
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Атлетик
2
АЗ Алкмаар
2
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Атлетик
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2
Атлетик
1

Новости

🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
26 октября 2020, 11:45
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
#АЗ Алкмаар
20 января 2020, 23:25
Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела
#Дидье Ламкель Зе
29 августа 2019, 23:15
# Новости матча
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
14 января, 00:10