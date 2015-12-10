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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Атлетик VS АЗ Алкмаар
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Атлетик - АЗ Алкмаар: 10 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:2
Атлетик - АЗ Алкмаар: 10 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
АЗ Алкмаар
мин
1
Бизот
Марко Бизот
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
5
Вейндал
Овен Вейндал
26
Сугавара
Юкинари Сугавара
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
8
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
7
Стенгс
Калвин Стенгс
9
Боадю
Мирон Боадю
14
Дрейф
Ферди Дрейф
Запасные
55
Реус
Бо Реус
-
16
Верхюлст
Хоби Верхюлст
-
27
Лиувен
Рамон Лиувен
-
22
Летшерт
Тимо Летшерт
-
19
Фамилья-Кастильо
Хуан Фамилья-Кастильо
-
10
де Вит
Дани де Вит
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
24
Рейндерс
Теяни Рейндерс
-
17
Абухляль
Закария Абухляль
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Атлетик
2 : 2
АЗ Алкмаар
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Атлетик
2
АЗ Алкмаар
2
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Атлетик
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
АЗ Алкмаар
2
Атлетик
1
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