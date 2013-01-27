Атлетик - Атлетико: 27 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
3:0

Атлетик - Атлетико: 27 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
27 янв. 2013, 22:59 МСК
27.01.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2
Атлетик
1
14.06.2020 14 июня 2020 вс 15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020 14 июня 2020 вс 15:00
Атлетик
1
Атлетико
1
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 22:00
Атлетико
2
Атлетик
0
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
Атлетик
2
Атлетико
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3
Атлетик
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Атлетик
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 18:15
Атлетико
2
Атлетик
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:00
Атлетик
1
Атлетико
2
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Атлетико
3 : 1
Атлетик
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Атлетико
3
Атлетик
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 18:15
Атлетик
2 : 2
Атлетико
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 18:15
Атлетик
2
Атлетико
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Атлетик
0 : 1
Атлетико
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Атлетик
0
Атлетико
1
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:15
Атлетико
2 : 1
Атлетик
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:15
Атлетико
2
Атлетик
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Атлетико
0
Атлетик
0
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 23:00
Атлетик
1 : 4
Атлетико
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 23:00
Атлетик
1
Атлетико
4
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
23.01.2014 23 янв. 2014 чт 22:59
Атлетико
1 : 0
Атлетик
23.01.2014 23 янв. 2014 чт 22:59
Атлетико
1
Атлетик
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Атлетико
2
Атлетик
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
Атлетик
3
Атлетико
0
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 22:59
Атлетико
4 : 0
Атлетик
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 22:59
Атлетико
4
Атлетик
0
09.05.2012 09 мая 2012 ср 21:45
Атлетико
3 : 0
Атлетик
09.05.2012 09 мая 2012 ср 21:45
Атлетико
3
Атлетик
0

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