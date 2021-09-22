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Атлетик VS Райо Вальекано
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Атлетик - Райо Вальекано: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Атлетик
Бильбао
-:-
Атлетик - Райо Вальекано: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Атлетик
мин
13
Эскьета
Хокин Эскьета
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
5
Альварес
Ерай Альварес
3
Нуньес
Унаи Нуньес
15
Леке
Иньиго Леке
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
16
Сансет
Ойан Сансет
7
Гомес
Ибаи Гомес
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
Запасные
25
Эррерин
Яго Эррерин
-
1
Симон
Унаи Симон
-
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
-
26
Висенте
Иньиго Висенте
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Прошлые матчи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
20:00
Райо Вальекано
1 : 1
Атлетик
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
20:00
Райо Вальекано
1
Атлетик
1
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
20:15
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
20:15
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:00
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетик
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
1
02.05.2014
02 мая 2014
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
02.05.2014
02 мая 2014
пт
22:00
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
Атлетик
2 : 1
Райо Вальекано
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
Атлетик
2
Райо Вальекано
1
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Атлетик
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
2
11.01.2013
11 янв. 2013
пт
23:30
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
11.01.2013
11 янв. 2013
пт
23:30
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:00
Атлетик
1 : 1
Райо Вальекано
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:00
Атлетик
1
Райо Вальекано
1
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Атлетик
2 : 2
Райо Вальекано
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Атлетик
2
Райо Вальекано
2
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:00
Райо Вальекано
2 : 0
Атлетик
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:00
Райо Вальекано
2
Атлетик
0