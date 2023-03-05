Аталанта - Удинезе: 05 марта 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Удинезе: 05 марта 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 25 тур

Серия А,

Италия
5 марта 2023, -:- МСК
5.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
Удинезе
2 : 6
Аталанта
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
Удинезе
2
Аталанта
6
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 13:30
Аталанта
1 : 1
Удинезе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 13:30
Аталанта
1
Удинезе
1
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Аталанта
3
Удинезе
2
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1
Аталанта
1
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Удинезе
2 : 3
Аталанта
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Удинезе
2
Аталанта
3
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Аталанта
7
Удинезе
1
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 20:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 20:00
Аталанта
2
Удинезе
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 3
Аталанта
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Удинезе
1
Аталанта
3
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Аталанта
2
Удинезе
0
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Удинезе
2
Аталанта
1
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:30
Удинезе
1 : 1
Аталанта
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:30
Удинезе
1
Аталанта
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Удинезе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Аталанта
1
Удинезе
3
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1
Удинезе
1
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2
Аталанта
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Удинезе
3 : 1
Аталанта
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Удинезе
3
Аталанта
1
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
0
Удинезе
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Аталанта
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Удинезе
2
Аталанта
0
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Удинезе
1
Аталанта
1
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Аталанта
2
Удинезе
0
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Удинезе
2
Аталанта
1

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