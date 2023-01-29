Аталанта - Сампдория: 29 января 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Сампдория: 29 января 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

28.02.2022 28 февр. 2022 пн 22:50
Аталанта
4 : 0
Сампдория
28.02.2022 28 февр. 2022 пн 22:50
Аталанта
4
Сампдория
0
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Сампдория
1 : 3
Аталанта
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Сампдория
1
Аталанта
3
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
Сампдория
0 : 2
Аталанта
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
Сампдория
0
Аталанта
2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Аталанта
1 : 3
Сампдория
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Аталанта
1
Сампдория
3
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Аталанта
2 : 0
Сампдория
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Аталанта
2
Сампдория
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0
Аталанта
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сампдория
1 : 2
Аталанта
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сампдория
1
Аталанта
2
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Аталанта
0 : 1
Сампдория
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Аталанта
0
Сампдория
1
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Аталанта
1 : 2
Сампдория
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Аталанта
1
Сампдория
2
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Сампдория
3 : 1
Аталанта
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Сампдория
3
Аталанта
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1
Сампдория
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Аталанта
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Сампдория
2
Аталанта
1
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
0
Аталанта
0
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
Аталанта
2 : 1
Сампдория
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
Аталанта
2
Сампдория
1
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
1
Сампдория
2
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сампдория
1
Аталанта
0
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:30
Аталанта
3 : 0
Сампдория
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:30
Аталанта
3
Сампдория
0
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Сампдория
1
Аталанта
0
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Аталанта
0 : 0
Сампдория
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Аталанта
0
Сампдория
0
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Сампдория
1 : 2
Аталанта
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Сампдория
1
Аталанта
2

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