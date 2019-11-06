Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пашалич 49
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 7
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2019, 23:00 МСК
6.11.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
49'
49'
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
84
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
7'
7'
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
26
Марез
Рияд Марез
88
31
Эдерсон
Эдерсон
46
9
Жезус
Габриэль Жезус
73
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
5
Стоунс
Джон Стоунс
12
Анхелиньо
Анхелиньо
50
Гарсия
Эрик Гарсия
69
Дойл
Томми Дойл
10
Агуэро
Серхио Агуэро