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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 27
Гомес 47
2:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2019, 23:00 МСК
26.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
4
Кьер
Симон Кьер
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
47'
47'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
27'
27'
61
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
65
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
72
Иличич
Йосип Иличич
18
Малиновский
Руслан Малиновский
99
Барроу
Муса Барроу
Динамо
мин
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
75
99
Оршич
Мислав Оршич
90
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
17
Иванушец
Лука Иванушец
67
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
19
Мубандже
Франсуа Мубандже
14
Гояк
Амер Гояк
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
36
Гира
Марко Гира
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум