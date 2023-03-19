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|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
13
Викарио
Гульельмо Викарио
|
21
Кэкачей
Либерато Кэкачей
|
33
Луперто
Себастьяно Луперто
|
42
Вити
Маттиа Вити
|
30
Стоянович
Петар Стоянович
|
23
Асллани
Кристьян Асллани
|
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
|
27
Журковски
Шимон Журковски
|
25
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|
9
Кутроне
Патрик Кутроне
|
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
|Запасные
|
22
Фурлан
Якопо Фурлан
-
|
1
Уйкани
Самир Уйкани
-
|
6
Романьоли
Симоне Романьоли
-
|
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
-
|
65
Паризи
Фабиано Паризи
-
|
15
Бенасси
Марко Бенасси
-
|
5
Штулац
Лео Штулац
-
|
10
Байрами
Недим Байрами
-
|
35
Бальданци
Томмазо Бальданци
-
|
16
Фаццини
Якопо Фаццини
-
|
11
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
-
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли