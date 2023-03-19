Аталанта - Эмполи: 19 марта 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Эмполи: 19 марта 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 27 тур

Серия А,

Италия
19 марта 2023, -:- МСК
19.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

21.05.2022 21 мая 2022 сб 21:45
Аталанта
0 : 1
Эмполи
21.05.2022 21 мая 2022 сб 21:45
Аталанта
0
Эмполи
1
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Эмполи
1 : 4
Аталанта
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Эмполи
1
Аталанта
4
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
Аталанта
0
Эмполи
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Эмполи
3
Аталанта
2
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Эмполи
0
Аталанта
1
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2
Эмполи
1
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Эмполи
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:00
Аталанта
0
Эмполи
0
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 21:45
Эмполи
0 : 1
Аталанта
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 21:45
Эмполи
0
Аталанта
1
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Аталанта
2
Эмполи
2
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
0 : 0
Аталанта
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
0
Аталанта
0
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Аталанта
4 : 1
Эмполи
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Аталанта
4
Эмполи
1
28.10.2007 28 окт. 2007 вс 17:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
28.10.2007 28 окт. 2007 вс 17:00
Эмполи
0
Аталанта
1

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