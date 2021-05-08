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Астон Вилла VS Манчестер Юнайтед
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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
Прошлые матчи
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
0
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:45
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:45
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Астон Вилла
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
1
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Астон Вилла
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
0
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:30
Астон Вилла
2 : 3
Манчестер Юнайтед
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:30
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
3
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Астон Вилла
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 2
Манчестер Юнайтед
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
2
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0
Астон Вилла
1
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Астон Вилла
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
2
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Юнайтед
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
0
29.03.2008
29 марта 2008
сб
20:15
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Астон Вилла
29.03.2008
29 марта 2008
сб
20:15
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0
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