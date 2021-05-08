Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-

Прошлые матчи

01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
0
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:45
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:45
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Астон Вилла
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Астон Вилла
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
0
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
2 : 3
Манчестер Юнайтед
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
3
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Астон Вилла
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 2
Манчестер Юнайтед
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
2
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0
Астон Вилла
1
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Астон Вилла
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
2
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Юнайтед
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
0
29.03.2008 29 марта 2008 сб 20:15
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Астон Вилла
29.03.2008 29 марта 2008 сб 20:15
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0

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