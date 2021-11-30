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Астон Вилла VS Манчестер Сити
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Астон Вилла - Манчестер Сити: 30 ноября 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Манчестер Сити: 30 ноября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
30 нояб. 2021, 22:45 МСК
30.11.2021, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 4
Манчестер Сити
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
4
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Сити
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:30
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:30
Манчестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:30
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
2
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
Астон Вилла
0 : 2
Манчестер Сити
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
2
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Астон Вилла
3 : 2
Манчестер Сити
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Астон Вилла
3
Манчестер Сити
2
04.03.2013
04 марта 2013
пн
22:59
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
04.03.2013
04 марта 2013
пн
22:59
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Астон Вилла
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
5
Астон Вилла
0
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:45
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 0
Манчестер Сити
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
0
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Астон Вилла
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
1
05.10.2009
05 окт. 2009
пн
22:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Сити
05.10.2009
05 окт. 2009
пн
22:00
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
1
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