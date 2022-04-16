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Астон Вилла VS Ливерпуль
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Астон Вилла - Ливерпуль: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Ливерпуль: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
16 апр. 2022, 17:00 МСК
16.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:45
Астон Вилла
1 : 4
Ливерпуль
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:45
Астон Вилла
1
Ливерпуль
4
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
Астон Вилла
7 : 2
Ливерпуль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
Астон Вилла
7
Ливерпуль
2
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:05
Астон Вилла
0 : 6
Ливерпуль
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:05
Астон Вилла
0
Ливерпуль
6
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 2
Астон Вилла
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
Ливерпуль
3
Астон Вилла
2
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Ливерпуль
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Астон Вилла
2
Ливерпуль
1
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 2
Ливерпуль
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Ливерпуль
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Ливерпуль
0
Астон Вилла
1
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 2
Астон Вилла
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:30
Ливерпуль
2
Астон Вилла
2
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
19:30
Астон Вилла
0 : 1
Ливерпуль
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
19:30
Астон Вилла
0
Ливерпуль
1
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 3
Астон Вилла
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1
Астон Вилла
3
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Астон Вилла
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
Ливерпуль
1
Астон Вилла
1
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:05
Астон Вилла
0 : 2
Ливерпуль
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:05
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Ливерпуль
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Астон Вилла
1
Ливерпуль
0
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
23:00
Ливерпуль
3 : 0
Астон Вилла
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
23:00
Ливерпуль
3
Астон Вилла
0
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
22:45
Астон Вилла
0 : 1
Ливерпуль
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
22:45
Астон Вилла
0
Ливерпуль
1
24.08.2009
24 авг. 2009
пн
22:00
Ливерпуль
1 : 3
Астон Вилла
24.08.2009
24 авг. 2009
пн
22:00
Ливерпуль
1
Астон Вилла
3
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Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
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23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
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10 марта, 17:42
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Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
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28 мая, 15:18
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