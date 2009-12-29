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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 90
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
29 дек. 2009, 22:45 МСК
29.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
80
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
73
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Делф
Фабиан Делф
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
79
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90'
90'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог