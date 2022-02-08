Астон Вилла - Лидс: 08 февраля 2022 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
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Астон Вилла - Лидс: 08 февраля 2022 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
8 февр. 2022, 22:45 МСК
8.02.2022, 22:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

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Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0
Астон Вилла
1
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Астон Вилла
0 : 3
Лидс
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Астон Вилла
0
Лидс
3

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