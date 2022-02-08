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Астон Вилла VS Лидс
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Астон Вилла - Лидс: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Лидс: 08 февраля 2022 смотреть онлайн
Лидс
Лидс
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
8 февр. 2022, 22:45 МСК
8.02.2022, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0
Астон Вилла
1
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
Астон Вилла
0 : 3
Лидс
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
Астон Вилла
0
Лидс
3
Новости
Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории
#Суперлига
27 апреля, 15:32
Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
#Суперлига
19 апреля, 23:10
Все ругают поле «Лидса». В ответ клуб покупает кусок газона, который готовился для «Тоттенхэма»
#Лидс
22 января, 21:51
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
#Луи Бэрри
09 января, 12:15
Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них
#Лидс
29 декабря 2020, 22:02
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
#Тайрон Мингс
27 мая 2020, 15:39
#
Новости матча
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
«Манчестер Сити» проиграл второй матч в 2021 году, пропустив на 91-й минуте. Клуб ни разу не сыграл вничью
10 апреля, 16:52
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
21 января, 00:07
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06