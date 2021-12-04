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Астон Вилла VS Лестер Сити
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Астон Вилла - Лестер Сити: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Лестер Сити: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
4 дек. 2021, 18:00 МСК
4.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:15
Лестер Сити
0 : 1
Астон Вилла
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:15
Лестер Сити
0
Астон Вилла
1
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 1
Лестер Сити
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:30
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
18:00
Лестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
18:00
Лестер Сити
3
Астон Вилла
2
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
15:30
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
15:30
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 0
Астон Вилла
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
1
Астон Вилла
0
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1
Новости
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
Парень с улицы украл у Мареза банковскую карту. И месяц шиковал: фастфуд, бутики и казино на 175к фунтов
#Рияд Марез
12 февраля, 19:32
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
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Новости матча
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
15 мая, 10:42