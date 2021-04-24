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Астон Вилла VS Вест Бромвич
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Астон Вилла - Вест Бромвич: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Вест Бромвич: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Вест Бромвич
мин
1
Джонстон
Сэм Джонстон
14
Таунсенд
Конор Таунсенд
5
Бартли
Кайл Бартли
27
О'Ши
Дара О'Ши
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
35
Йокушлу
Окай Йокушлу
18
Галлахер
Конор Галлахер
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
12
Перейра
Матеус Перейра
17
Дианье
Мбайе Дианье
Запасные
25
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Пелтье
Ли Пелтье
-
6
Аджайи
Семи Аджайи
-
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
8
Ливермор
Джейк Ливермор
-
23
Снодграсс
Роберт Снодграсс
-
11
Диангана
Грэйди Диангана
-
7
Робинсон
Каллум Робинсон
-
29
Грант
Карлан Грант
-
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 1
Вест Бромвич
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Астон Вилла
0
Вест Бромвич
1
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:30
Астон Вилла
2 : 0
Вест Бромвич
07.03.2015
07 марта 2015
сб
20:30
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
0
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:30
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:30
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Бромвич
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:00
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
1
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Вест Бромвич
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
2
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Астон Вилла
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
1
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
14:00
Вест Бромвич
1 : 2
Астон Вилла
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
14:00
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
2
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Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
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09 января, 12:15
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26 декабря 2020, 21:26
Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм
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04 октября 2020, 22:43
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
1
#Тайрон Мингс
27 мая 2020, 15:39
1
#
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Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
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26 января, 22:04
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
21 января, 00:07
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года
09 января, 10:48
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида
08 января, 16:31