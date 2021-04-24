Астон Вилла - Вест Бромвич: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
-:-

Астон Вилла - Вест Бромвич: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Вест Бромвич
мин
1
Джонстон
Сэм Джонстон
14
Таунсенд
Конор Таунсенд
5
Бартли
Кайл Бартли
27
О'Ши
Дара О'Ши
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
35
Йокушлу
Окай Йокушлу
18
Галлахер
Конор Галлахер
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
12
Перейра
Матеус Перейра
17
Дианье
Мбайе Дианье
Запасные
25
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Пелтье
Ли Пелтье
-
6
Аджайи
Семи Аджайи
-
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
8
Ливермор
Джейк Ливермор
-
23
Снодграсс
Роберт Снодграсс
-
11
Диангана
Грэйди Диангана
-
7
Робинсон
Каллум Робинсон
-
29
Грант
Карлан Грант
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Вест Бромвич
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Астон Вилла
0
Вест Бромвич
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:30
Астон Вилла
2 : 0
Вест Бромвич
07.03.2015 07 марта 2015 сб 20:30
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
0
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Астон Вилла
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
0
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 20:30
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 20:30
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Бромвич
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 18:00
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Вест Бромвич
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
1
Вест Бромвич
2
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Астон Вилла
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
1
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 14:00
Вест Бромвич
1 : 2
Астон Вилла
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 14:00
Вест Бромвич
1
Астон Вилла
2

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