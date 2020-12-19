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Асмарал VS Спартак
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Асмарал - Спартак: 06 августа 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Асмарал
Москва
0:3
Асмарал - Спартак: 06 августа 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
6 авг. 1993, 23:00 МСК
6.08.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
06.08.1993
06 авг. 1993
пт
23:00
Асмарал
0 : 3
Спартак
06.08.1993
06 авг. 1993
пт
23:00
Асмарал
0
Спартак
3
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Спартак
5 : 1
Асмарал
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Спартак
5
Асмарал
1
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Спартак
5 : 1
Асмарал
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Спартак
5
Асмарал
1
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Асмарал
1 : 1
Спартак
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Асмарал
1
Спартак
1
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#Александр Соболев
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«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
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18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
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Новости матча
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
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1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
«Спартак» обыграл «Динамо». У Соболева – 1+1
13 марта, 20:57
Мозес за тайм против «Динамо» забил и заменился из-за травмы
1
13 марта, 19:50
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