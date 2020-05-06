Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Федор Чалов
Сердар Азмун
Месут Озил
Квинси Промес
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Белоруссия
Непал
Китай
Австралия
Бельгия
Болгария
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Зенит
Краснодар
Бавария
Реал
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Асмарал VS Луч
Поделиться:
Асмарал - Луч: 05 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Асмарал
Москва
1:0
Асмарал - Луч: 05 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
5 июня 1993, 23:00 МСК
5.06.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
29.09.1993
29 сент. 1993
ср
-:-
Луч
3 : 2
Асмарал
29.09.1993
29 сент. 1993
ср
-:-
Луч
3
Асмарал
2
05.06.1993
05 июня 1993
сб
23:00
Асмарал
1 : 0
Луч
05.06.1993
05 июня 1993
сб
23:00
Асмарал
1
Луч
0
Новости
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55
#
Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57