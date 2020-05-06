Асмарал - Луч: 05 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Асмарал
Москва
1:0

Асмарал - Луч: 05 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 июня 1993, 23:00 МСК
5.06.1993, 23:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

29.09.1993 29 сент. 1993 ср -:-
Луч
3 : 2
Асмарал
29.09.1993 29 сент. 1993 ср -:-
Луч
3
Асмарал
2
05.06.1993 05 июня 1993 сб 23:00
Асмарал
1 : 0
Луч
05.06.1993 05 июня 1993 сб 23:00
Асмарал
1
Луч
0

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