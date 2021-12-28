Арсенал - Вулверхэмптон: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
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Арсенал - Вулверхэмптон: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2021, 18:00 МСК
28.12.2021, 18:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту

Прошлые матчи

02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
04.07.2020 04 июля 2020 сб 19:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
04.07.2020 04 июля 2020 сб 19:30
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вулверхэмптон
3 : 1
Арсенал
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вулверхэмптон
3
Арсенал
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:30
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:30
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Арсенал
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Вулверхэмптон
0
Арсенал
3
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 18:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Вулверхэмптон
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Арсенал
2
Вулверхэмптон
0
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Вулверхэмптон
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Арсенал
1
Вулверхэмптон
0
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:30
Вулверхэмптон
1 : 4
Арсенал
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:30
Вулверхэмптон
1
Арсенал
4

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