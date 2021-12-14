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Арсенал VS Вест Хэм
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Арсенал - Вест Хэм: 14 декабря 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Вест Хэм: 14 декабря 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2021, 22:45 МСК
14.12.2021, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3
Арсенал
3
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Арсенал
2 : 1
Вест Хэм
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Арсенал
2
Вест Хэм
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Арсенал
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1
Арсенал
0
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
Арсенал
3
Вест Хэм
1
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4
Вест Хэм
1
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Арсенал
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Вест Хэм
0
Арсенал
0
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1
Арсенал
5
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:45
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:45
Вест Хэм
3
Арсенал
3
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0
Вест Хэм
2
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3
Вест Хэм
0
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
2
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:45
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
1
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
5 : 1
Вест Хэм
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
5
Вест Хэм
1
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:30
Вест Хэм
1
Арсенал
3
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0
Арсенал
3
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0
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