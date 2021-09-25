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Арсенал VS Тоттенхэм
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Арсенал - Тоттенхэм: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Тоттенхэм: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
25 сент. 2021, 17:00 МСК
25.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
02.03.2019
02 марта 2019
сб
15:30
Тоттенхэм
1 : 1
Арсенал
02.03.2019
02 марта 2019
сб
15:30
Тоттенхэм
1
Арсенал
1
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:05
Арсенал
4 : 2
Тоттенхэм
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:05
Арсенал
4
Тоттенхэм
2
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Арсенал
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:30
Тоттенхэм
1
Арсенал
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:30
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
15:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
15:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
15:45
Тоттенхэм
2 : 2
Арсенал
05.03.2016
05 марта 2016
сб
15:45
Тоттенхэм
2
Арсенал
2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
15:45
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
15:45
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Тоттенхэм
0 : 1
Арсенал
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Тоттенхэм
0
Арсенал
1
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:15
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:15
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:00
Арсенал
1 : 0
Тоттенхэм
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
0
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:45
Арсенал
5 : 2
Тоттенхэм
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:45
Арсенал
5
Тоттенхэм
2
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
16:30
Арсенал
5 : 2
Тоттенхэм
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
16:30
Арсенал
5
Тоттенхэм
2
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