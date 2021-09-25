Арсенал - Тоттенхэм: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
-:-

Арсенал - Тоттенхэм: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
25 сент. 2021, 17:00 МСК
25.09.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
02.03.2019 02 марта 2019 сб 15:30
Тоттенхэм
1 : 1
Арсенал
02.03.2019 02 марта 2019 сб 15:30
Тоттенхэм
1
Арсенал
1
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:05
Арсенал
4 : 2
Тоттенхэм
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:05
Арсенал
4
Тоттенхэм
2
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Арсенал
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 15:30
Тоттенхэм
1
Арсенал
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:30
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:30
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 18:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 15:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 15:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 15:45
Тоттенхэм
2 : 2
Арсенал
05.03.2016 05 марта 2016 сб 15:45
Тоттенхэм
2
Арсенал
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 15:45
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 15:45
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:00
Тоттенхэм
0 : 1
Арсенал
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:00
Тоттенхэм
0
Арсенал
1
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:15
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:15
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 18:00
Арсенал
1 : 0
Тоттенхэм
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 18:00
Арсенал
1
Тоттенхэм
0
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 15:45
Арсенал
5 : 2
Тоттенхэм
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 15:45
Арсенал
5
Тоттенхэм
2
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
Арсенал
5 : 2
Тоттенхэм
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
Арсенал
5
Тоттенхэм
2

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