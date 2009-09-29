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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 79
Аршавин 86
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
86'
86'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
77
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Росицки
Томаш Росицки
67
0
ван Перси
Робин ван Перси
79'
79'
85
Запасные
0
Санья
Бакари Санья
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Вела
Карлос Вела
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
0
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
0
Леонардо
Леонардо
83
0
Ледесма
Кристиан Рауль Ледесма
80
0
Дуду
Дуду
90
0
Торосидис
Василис Торосидис
90
0
Заири
Жаоад Заири
46
0
Диого
Диого
90
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Доми
Дидье Доми
0
Галициос
Георгиос Галициос
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Столтидис
Йероклис Столтидис
0
Пападопулос
Яннис Пападопулос
0
Митроглу
Костас Митроглу