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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 12
Уолкотт 42
Окслэд-Чемберлен 46
Озил 56
Озил 83
Озил 87
6:0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
34
Коклен
Франсис Коклен
90
13
Оспина
Давид Оспина
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
56'
83'
87'
56', 83', 87'
90
19
Касорла
Санти Касорла
57
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
42'
42'
62
7
Санчес
Алексис Санчес
12'
12'
73
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
46'
46'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
29
Джака
Гранит Джака
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
9
Лукас
Лукас
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
90
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
88
Вандерсон
Вандерсон
80
84
Марселиньо
Марселиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
68
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
Запасные
1
Борян
Милан Борян
4
Сисиньо
Сисиньо
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
8
Саша
Лукас Саша
92
Лукоки
Джоди Лукоки
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру