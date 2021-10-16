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Арсенал VS Кристал Пэлас
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Арсенал - Кристал Пэлас: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Кристал Пэлас: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
16 окт. 2021, 17:00 МСК
16.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Прошлые матчи
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Арсенал
2 : 3
Кристал Пэлас
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
3
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
28.12.2017
28 дек. 2017
чт
23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Арсенал
28.12.2017
28 дек. 2017
чт
23:00
Кристал Пэлас
2
Арсенал
3
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
22:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Арсенал
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
22:00
Кристал Пэлас
3
Арсенал
0
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Арсенал
1 : 1
Кристал Пэлас
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Арсенал
1
Кристал Пэлас
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Кристал Пэлас
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
1
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2
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Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
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24 апреля, 00:26
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
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