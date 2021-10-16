Арсенал - Кристал Пэлас: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
-:-

Арсенал - Кристал Пэлас: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
16 окт. 2021, 17:00 МСК
16.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон

Прошлые матчи

19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
Арсенал
2 : 3
Кристал Пэлас
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
3
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
28.12.2017 28 дек. 2017 чт 23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Арсенал
28.12.2017 28 дек. 2017 чт 23:00
Кристал Пэлас
2
Арсенал
3
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 22:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Арсенал
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 22:00
Кристал Пэлас
3
Арсенал
0
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:00
Арсенал
1 : 1
Кристал Пэлас
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:00
Арсенал
1
Кристал Пэлас
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Кристал Пэлас
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2

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