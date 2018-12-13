Арсенал - Карабах: 13 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 17
1:0

Арсенал - Карабах: 13 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
13 дек. 2018, 23:00 МСК
13.12.2018, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Арсенал
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
25
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
10
Озил
Месут Озил
90
4
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
59
Уиллок
Джозеф Уиллок
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
17'
17'
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
49
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
90
Запасные
0
Илиев
Деян Илиев
-
18
Монреаль
Начо Монреаль
-
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
-
29
Гендузи
Маттео Гендузи
-
Карабах
мин
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
25
Аголли
Анси Аголли
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
-
19
Озобич
Филип Озобич
-
91
Диниев
Джошгун Диниев
-
10
Кинтана
Дани Кинтана
-

События

Матч окончен 1:0
82'
Желтая карточка
Гара Гараев
ГОЛ! 1:0
Александр Ляказетт
17'

Прошлые матчи

13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Арсенал
1 : 0
Карабах
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Арсенал
1
Карабах
0
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Карабах
0 : 3
Арсенал
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Карабах
0
Арсенал
3

Новости

«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
#Арсенал
11 марта, 15:29
Любитель придумал о себе сайт и копировал отчеты об игре Анелька. Однажды контракт с реальным клубом сорвали фанаты
#Грегор Аксельрод
20 февраля, 15:22
Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
#Арсенал
03 февраля, 13:40
Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
1
#Месут Озил
23 января, 16:10
1
Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
#Криштиану Роналду
14 октября 2020, 18:27
# Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Арсенал» впервые за два сезона вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас он в концовке матча обыграл «Бенфику»
25 февраля, 22:59
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
Первый матч «Арсенала» и «Бенфики» состоится в Риме. Ответный – в Афинах
09 февраля, 21:46
Райан из «Арсенала» – четвертый вратарь в истории АПЛ, пропустивший в первые две минуты своего дебюта за клуб
06 февраля, 17:03